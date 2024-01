lunedì, 29 gennaio 2024

Bovegno (Brescia) – Senza esito le ricerche dell’escursionista dispeso. Proseguiranno anche nelle prossime ore le ricerche dell’uomo di 55 anni disperso da ieri nella zona di Bovegno, in Val Trompia.

Le squadre della V Delegazione Bresciana saliranno in quota, su ipotetici tracciati che l’escursionista potrebbe avere intrapreso, per verificare alcuni percorsi, divenuti primari in seguito al continuo lavoro di analisi e raccolta delle informazioni svolto fino ad ora.