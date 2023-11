Escursionista cade in un burrone a Villa di Tirano, è in gravi condizioni

lunedì, 13 novembre 2023

Villa di Tirano (Sondrio) – E’ in gravi condizioni l’escursionista emiliana precipitata in un burrone durante una gita nella zona San Bernardo: la 71enne di Modena è caduta probabilmente a causa di un malore, l’amica che era con lei ha allertato i soccorsi e sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso Alpino che l’hanno recuperata e trasportata in una piazzola dove c’era l’elicottero del 118 ad attenderla. In codice rosso è stata trasportata al Civile di Brescia.

Secondo quanto ricostruito le due donne si trovavano in alta Valtellina per un weekend turistico e, dopo il pranzo, hanno intrapreso una passeggiata nei boschi sopra Villa di Tirano, in zona San Bernardo. La più anziana è caduta al suolo improvvisamente ed è finita in un burrone, riportando gravi traumi.