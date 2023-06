Escursionista 56enne in difficoltà recuperata a Tignale

domenica, 25 giugno 2023

Tignale (Brescia) – Intervento nel pomeriggio di questa domenica – 25 giugno – per il Soccorso alpino bresciano, Stazione di Valle Sabbia, con cinque i tecnici impegnati per recuperare un’escursionista. Una turista di 56 anni si è infortunata mentre si trovava lungo il sentiero delle cascate di Piovere, a Tignale (Brescia).

È stata raggiunta dalle squadre, valutata nella parte sanitaria e trasportata per un tratto con la barella portantina fino all’ambulanza di Tignale soccorso e accompagnata in ospedale per accertamenti e cure mediche.