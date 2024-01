Escursionista 37enne soccorso in Val di Scalve e ricoverato all’ospedale di Esine

mercoledì, 10 gennaio 2024

Vilminore di Scalve (Bergamo) – Intervento della Stazione di Schilpario della VI Delegazione Orobica del Soccorso Alpino per recuperare escursionista di 37 anni era caduto sul sentiero ghiacciato e innevato che porta alla diga del Gleno, da Nona.

Il 37enne non era in grado di proseguire per una sospetta frattura a una caviglia. Dopo la richiesta di aiuto sono partite subito le squadre; pronti a supporto anche i tecnici delle Stazioni di Clusone (VI Orobica) e Media Valle Camonica (V Bresciana) del Soccorso alpino. I soccorritori hanno portato l’attrezzatura necessaria per gli interventi invernali e poi hanno messo in pratica le procedure che prevedono, oltre all’utilizzo della barella portantina, anche l’impiego di corde, soste, rinvii, ramponi. In zona c’era nebbia, la visibilità non consentiva l’avvicinamento con l’elicottero; in questi casi, le squadre territoriali del Cnsas, come accade anche in altri interventi, possono comunque risolvere la situazione. Un’operazione tecnica e impegnativa, terminata quando era già buio. I soccorritori, sei in totale, hanno portato l’infortunato a valle, consegnato all’equipe medica e trasportato all’ospedale di Esine (Brescia).

Red. Cro.