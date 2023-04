Escavatore ribaltato a Torbole

venerdì, 21 aprile 2023

Torbole – Escavatore da 260 quintali ribaltato in zona Conca d’oro a Torbole (Trento). Il corpo dei vigili del fuoco di Riva del Garda si è portato sul posto con il gommone e 10 vigili. Subito è stata posata una barriera per limitare eventuali sversamenti di idrocarburi. In questi momenti è giunta sul posto da Trento la autogru che solleverà il mezzo. La viabilità in zona sarà chiusa per permettere le operazioni. Per supportate le operazioni, visto l’arrivo del buio, il corpo di Riva del Garda ha installato una torre fari per illuminate la zona. Foto @VVF Riva del Garda.