Episodi violenti a Sondrio: Daspo Willy per 32enne di Teglio

sabato, 28 gennaio 2023

Sondrio – Daspo urbano a un 32enne valtellinese. Continua l’attività di carattere preventivo della questura di Sondrio e seguito di diverse segnalazioni è stato denunciato un trentaduenne, valtellinese, residente nel comune di Teglio (Sondrio), per aver commesso reati contro la persona e la pubblica amministrazione, tra il 5 maggio 2022 e lo scorso 2 gennaio all’interno di diversi pubblici esercizi di Sondrio.

Il 32enne si è reso responsabile, in particolare, di un’aggressione fisica in danno dell’addetto alla sicurezza di un bar del centro città, nonché di diversi passanti pure colpiti con calci e pugni.

In un altro episodio, dopo aver spaccato una bottiglia si aggirava minaccioso nei pressi di un diverso bar del centro, importunandone i clienti. I poliziotti intervenuti nella circostanza avevano tentato di calmarlo, ma il persistere della condotta violenta ed aggressiva dell’uomo aveva reso necessario l’utilizzo della pistola ad impulsi elettrici in dotazione Taser da parte degli operatori di polizia.

L’attività informativa, condotta dai poliziotti della Questura di Sondrio ha fornito gli elementi necessari per emettere un provvedimento, meglio conosciuto come Daspo Willy, di divieto di accesso per il periodo di un anni ai pubblici esercizi ubicati nel centro del comune di Sondrio, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi.