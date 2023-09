Elicottero caduto a Gerola Alta: indagine della Procura di Sondrio

mercoledì, 6 settembre 2023

Gerola Alta (Sondrio) – Si è concluso nella notte l’intervento per un elicottero privato, caduto nella serata di ieri in Val Gerola, a circa 1700 metri di quota. A bordo c’erano il pilota e due tecnici, soccorso e trasportati in codice rosso in divwersi ospedali. Sono intervenuti il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, con una quindicina di tecnici della Stazione di Morbegno, VII Delegazione Valtellina Valchiavenna, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i carabinieri e i vigili del fuoco. Le squadre sono salite da Gerola Alta fino alla diga di Trona con la funivia messa a disposizione dall’Enel, poi hanno proseguito per un breve tratto a piedi, insieme con l’équipe dell’elisoccorso di Sondrio (medico, infermiere e tecnico Cnsas di elisoccorso).

I tre occupanti sono stati trattati nella parte sanitaria e trasportati in ospedale: un 24enne al Manzoni di Lecco, gli altri due al Papa Giovanni di Bergamo e Spedali Civili di Brescia. Sono intervenuti anche l’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, oltre all’ambulanza dell’AAT di Sondrio della Croce Rossa di Morbegno. La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento. L’elicottero con marche austriache era un velivolo commerciale e l’inchiesta subito aperta dalle autorità competenti, oltre che dalla Procura di Sondrio, dovrà stabilire se quell’elicottero era autorizzato a volare nelle ore serali, a che quota si trovava quando si è verificato l’incidente e le cause della caduta.

di C.P.