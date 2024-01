Egna, 12 giovani segnalati per uso personale di stupefacenti

martedì, 2 gennaio 2024

Egna (Bolzano) – Controllati 50 veicoli, identificate 70 persone, segnalati 12 assuntori di stupefacenti. Prosegue il rafforzamento dei controlli del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Egna che hanno messo in campo un dispositivo con l’intento di contrastare eventuali comportamenti irregolari da parte dei tanti utenti della strada, in particolare turisti diretti verso la Val di Fiemme, che varcavano il casello autostradale A22 Egna-Ora.

I militari dell’Arma della Bassa Atesina, con l’ausilio dell’unità cinofila di Laives, hanno filtrato tutto il traffico veicolare in uscita selezionando, per una verifica più approfondita, circa 50 veicoli, identificando 70 persone e segnalato alla Prefettura di Bolzano ben 12 persone per uso personale di sostanze stupefacenti.

L’impiego dei carabinieri, specializzati nella ricerca di sostanze stupefacenti, è risultato fondamentale per l’individuazione dei veicoli a cui dedicare un più accurata ispezione e che ha permesso, per l’appunto, di procedere al sequestro in totale di circa 13 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana e 1 grammo di cocaina.