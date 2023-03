E’ di Trescore Balneario l’operaio 44enne folgorato sul lavoro

lunedì, 20 marzo 2023

Trescore Balnerario (Bergamo) – E’ di Trescore Balneario l’operaio 44enne, dipendente di una Ditta di rimozione di strutture ed elementi in amianto di Pedrengo, vittima di un infortunio sul lavoro.

Erano in corso lavori di rimozione di coperture in eternit su un capannone industriale dismesso e in via di demolizione. Veniva utilizzata per tal fine una PLE (piattaforma) e l’infortunato si trovava nel cestello.

Per cause in corso di accertamento, al momento dell’infortunio la PLE si trovava a circa 20 metri dall’area di lavoro al di sotto di una linea di alta tensione a 220 Kvolt, con il cestello ad una distanza di pochi metri dalla linea.

Si è innescato l’arco elettrico che ha provocato la folgorazione, con gravi lesioni alla persona e danni alla centralina della PLE.

L’infortunato ha riportato ustioni gravissime al volto e ustioni al tronco e arti superiori. E’ stato trasportato all’ospedale di Pisa.

Sul posto per gli accertamenti del caso si sono recati i Tecnici della Prevenzione dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro.