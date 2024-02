Due rapinatori arrestati dalla Polizia di Stato nel Bresciano

venerdì, 9 febbraio 2024

Brescia – Arrestati due rapinatori seriali dalla Polizia di Stato di Brescia. I due, travisati e muniti di una pistola giocattolo, hanno tentato di rapinare una tabaccheria-ricevitoria, incontrando però la resistenza del titolare.

Grazie anche all’ausilio di alcuni privati cittadini, allarmati dalle richieste di aiuto dell’esercente e frattanto accorsi in suo ausilio, uno dei rapinatori è stato tratto in arresto in flagranza da una volante della Polizia di Stato prontamente sopraggiunta sul posto.

Il complice, invece, dopo avere sferrato un violentissimo colpo di spranga in ferro al titolare della tabaccheria si dava alla fuga, a bordo di un’auto rubata, rintracciata nella Bassa bresciana, abbandonata e completamente carbonizzata da un incendio doloso.

Le attività investigative avviate immediatamente dalla Squadra Mobile e dal Commissariato “Carmine” della Questura, dirette dalla Procura distrettuale della Repubblica di Brescia, hanno permesso di ricostruire le fasi immediatamente successive alla tentata rapina ed identificare il rapinatore fuggitivo in un noto pregiudicato bresciano.

A carico dell’uomo, è stato fissato – allo stato degli atti del procedimento – un quadro indiziario, sulla cui scorta la Procura distrettuale ha richiesto ed ottenuto dal GIP presso il tribunale di Brescia un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

In esecuzione del provvedimento giudiziario, gli investigatori della Polizia di Stato hanno rintracciato l’indiziato in un’abitazione della provincia, arrestato e ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.