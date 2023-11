mercoledì, 1 novembre 2023

Tenna (Trento) – Due trentenni sono rimasti ustionati nella notte ed è scattata la mobilitazione a Tenna (Trento). La richiesta d’intervento per l’esplosione che ha provocato le ustioni ai due – una donna di 31 anni e un uomo di 35 anni – è scattata poco dopo l’1.

Sul posto l’equipe medica del 118 Trentino Emergenza, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di rito. La donna – 31 anni – è stata trasportata in codice rosso all’ospedale santa Chiara di Trento. In corso accertamenti.