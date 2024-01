Due morti in mattinata sulle piste dell’Alta Valtellina

lunedì, 8 gennaio 2024

Valdisotto (Sondrio) – Due vittime in meno di un’ora sulle piste da sci in Alta Valtellina: a metà mattinata un 50enne è stato rinvenuto cadavere ai lati della pista. Sul posto sono giunti l’elisoccorso del 118, quindi le forze dell’ordine, i tecnici del Soccorso Alpino e del soccorso in pista. Sono in corso indagini per chiarire le cause del decesso del 50enne.

Poco prima di mezzogiorno all’alpeggio Masucco è stato ritrovato privo di vita un 57enne. Sono intervenuti l’elisoccorso, il soccorso piste le forze dell’ordine. L’equipe medica ha constatato che la causa di morte del 57enne è dovuta a un malore. La salma è stata portata all’obitorio del paese dell’Alta Valtellina.