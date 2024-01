Due latitanti arrestati dalla Squadra Mobile di Bolzano

sabato, 20 gennaio 2024

Bolzano – Si presentano in questura per richiedere il permesso di soggiorno, arrestati due latitanti. Nel giro di poche ore, la Squadra Mobile di Bolzano ha arrestato due cittadini extracomunitari che si erano presentati in Questura per richiedere il permesso di soggiorno.

Nel dettaglio: il primo soggetto, un tunisino di 36 anni, si era presentato all’Ufficio Immigrazione per richiedere il permesso di soggiorno: sottoposto ai rilievi dattiloscopici previsti dalla normativa vigente, è emerso un c.d. alias, sotto il quale risultava pendente una misura cautelare in carcere in quanto coinvolto, qualche anno fa, in un giro di spaccio di sostanze stupefacenti nel Centro Italia, arrivando poi a Bolzano solo qualche giorno fa. Dopo che gli è stato notificato il provvedimento, il tunisino è stato associato alla locale casa Circondariale.

Dinamica simile, qualche ora più tardi, per un cittadino egiziano presentatosi per la richiesta di permesso di soggiorno: in questo caso da una verifica al terminale da parte dei dipendenti dell’Ufficio Immigrazione è emerso un ordine di carcerazione a 6 anni e 4 mesi di reclusione per rapina, violenza sessuale e spaccio di sostanze stupefacenti, episodi tutti commessi tra Roma e il Molise negli anni scorsi. Anche il cittadino egiziano è stato associato alla casa Circondariale dove sconterà la pena prevista.

OPERAZIONE SQUADRA MOBILE E CARABINIERI

Il Comando Provinciale dei Carabinieri e la Questura di Bolzano, anche sulla base di una recente riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, hanno intensificato i dispositivi di controllo del territorio, operando lo scorso giovedì pomeriggio un coordinato e straordinario servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere “Don Bosco”, con particolare riferimento ai rioni Casanova e Firmian, al fine di prevenire episodi di degrado e di microcriminalità, specie quelli riconducibili a disagio giovanile.

Per quanto riguarda la Questura, l’attività si è concentrata in particolare su Casanova ha visto coinvolte, oltre alle pattuglie della Squadra Volante, unità della Squadra Mobile, specializzate nel contrasto dei delitti contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti; poliziotti dell’Ufficio Immigrazione, destinati a controllare la regolarità del soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari; pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine appositamente giunte da Torino, addestrate in modo particolare per le attività di prevenzione sul territorio.

In termini numerici, nel periodo e nella zona in questione sono state controllate 76 persone, 35 veicoli, 8 esercizi pubblici.

Nella rete dei controlli, è incappato un cittadino marocchino, che è stato condotto in carcere per aggravamento di misura cautelare a seguito di ripetute violazioni della misura degli arresti domiciliari. La serialità dei controlli, svolti regolarmente dalle pattuglie nei confronti di soggetti sottoposti ad obblighi, ha permesso alla competente Autorità Giudiziaria di emettere un provvedimento restrittivo.

Un secondo soggetto extracomunitario, che non aveva al seguito documenti e nessun titolo al soggiorno sul territorio nazionale, è stato accompagnato in Questura e poi, al termine degli accertamenti preliminari, trasportato coattivamente al CPR di Gorizia, ove verranno completate le procedure per l’identificazione ed il rimpatrio.

Durante il servizio, è stato inoltre sottoposto ad attento esame un bar/ristorante della zona, la cui frequentazione appare dubbia; numerosi sono infatti i soggetti con precedenti di Polizia a carico, che lo hanno eletto quale luogo abituale di ritrovo. Il locale, seppur in regola con le licenze, sarà sottoposto al vaglio per una eventuale chiusura per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell’art. 100 TULPS.

Per quanto invece riguarda l’Arma dei Carabinieri, la cui attività era indirizzata in particolare al Rione Firmian, il dispositivo, composto da 4 pattuglie, ha provveduto, dunque, ad identificare ben 88 persone, a perlustrare tutte le vie, concentrandosi soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione dei residenti, fra i quali Piazza Maria Montessori, il Parco Firmian e ben nr. 10 esercizi commerciali dell’area circostante, alcuni dei quali saranno oggetto di specifico monitoraggio finalizzato a proporre una eventuale chiusura temporanea per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell’art. 100 TULPS.

Non secondaria, inoltre, è stata la supervisione della circolazione stradale delle vie confinanti in zona Don Bosco, presso le quali sono stati effettuati ben 6 posti di controllo e controllati 18 veicoli, Vi ha partecipato anche la Stazione Mobile, baluardo di legalità, impiegata anche la scorsa estate in prossimità di particolari luoghi della città ritenuti potenzialmente minacciati da episodi di degrado e disagio giovanile, la quale ha eseguito numerose soste in punti sensibili del Rione.

Assieme ai colleghi in uniforme, hanno partecipato anche dei militari dotati di un’auto “civetta”, specificamente addestrati ad operare in abiti simulati per meglio introdursi nelle compagini criminali e reprimere in flagranza i reati.