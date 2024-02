Due latitanti arrestati dai carabinieri nelle valli di Fiemme e Fassa

venerdì, 16 febbraio 2024

Cavalese (Trento) – Due arresti nelle Valli di Fiemme e Fassa. I carabinieri della Compagnia di Cavalese, nell’ambito delle operazioni di controllo del territorio, hanno arrestato due persone gravate da importanti pendenze penali, che si erano mescolate tra i numerosi turisti pensando di passare inosservati.

Un primo arresto in Alta Val di Fassa quando i Carabinieri della Stazione di Canazei, hanno localizzato all’interno di un noto albergo un latitante di origine Russa, colpito da un mandato di cattura internazionale per il reato di truffa. L’arrestato accompagnato in caserma per la redazione degli atti di rito, è stato poi tradotto presso la casa circondariale di Trento a disposizione del Presidente della Corte d’Appello di Trento.

Ancora i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cavalese, a seguito di un alert pervenutogli dall’ufficio immigrazione della Questura di Trento, hanno rintracciato in un bed and breakfast Fiemmese un cittadino albanese gravato da un decreto di espulsione che nonostante il provvedimento, aveva fatto nuovo ingresso clandestino sul territorio italiano.

A seguito dei successivi approfondimenti sviluppati dai Carabinieri, il giovane è stato tratto in arresto per violazioni alle normative sull’immigrazione. Nella stessa serata il soggetto è stato condotto presso lo scalo aeroportuale di Verona per l’immediato rimpatrio nella terra di provenienza.