Due giovani della Valtellina arrestati per furti e danneggiamenti

mercoledì, 14 febbraio 2024

Sondrio – Due giovani valtellinesi in trasferta a Como per compiere reati: sono stati arrestati per furti e danneggiamenti un 18enne residente a Morbegno, con svariati precedenti di polizia e un marocchino di 19 anni, residente a Sondrio, anche lui con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale.

Hanno infatti danneggiato auto in via Diaz e Porta Torre ed hanno rubato 90 euro da un chiosco in piazza Vittoria e dopo le segnalazioni al 112 la Polizia di Stato ha dato la caccia ai due malviventi e grazie alle immagini delle telecamere sono risaliti ai due giovani che sono stati arrestati. Entrambi hanno precedenti