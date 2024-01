Due extracomunitari espulsi dopo la maxi rissa a Trento

mercoledì, 3 gennaio 2024

Trento – Il personale della Polizia di Stato di Trento ha accompagnato al Centro per i rimpatri di Gradisca di Isonzo due uomini espulsi dal territorio nazionale. I due, un cittadino tunisino gravato da numerosi precedenti, con in atto un divieto di avvicinamento all’ex compagna per atti persecutori e minacce, e un cittadino di origine nigeriana con precedenti per violenza sessuale e rapina, sono stati identificati nei corso dei controlli a margine della attività investigative legate alla rissa avvenuta nei giorni scorsi nel centro del capoluogo trentino.

“Rispettare le regole, con fermezza. Solo così possiamo gestire un fenomeno delicato e complesso senza pregiudicare la sicurezza delle nostre comunità”. È il commento del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti appresa la notizia dei primi allontanamenti dei responsabili della maxi rissa che ha avuto come teatro la città di Trento nei giorni scorsi. Fugatti esprime un plauso alla forze dell’ordine per la rapidità con cui stanno portando a compimento il difficile compito di presidio della comunità trentina. “Al commissario del Governo, al questore, a tutte le forze dell’ordine e al Dipartimento e servizi della Provincia che hanno lavorato e lavorano per garantire la sicurezza dei nostri cittadini – afferma il presidente – esprimo il mio ringraziamento, e quello di tutto l’esecutivo, per il primo, importante provvedimento adottato oggi grazie al quale sono in corso le operazioni per l’allontanamento dei primi responsabili dell’inaccettabile episodio dei giorni scorsi”.

“Ora – conclude Fugatti – attendiamo la conclusione delle operazioni e gli ulteriori allontanamenti per poter ridare serenità a Trento dopo un fatto che ha profondamente turbato l’opinione pubblica”.