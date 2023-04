Due espulsioni e controlli straordinari della Polizia di Stato in Alto Adige

sabato, 29 aprile 2023

Bolzano – Negli ultimi due giorni, il Questore di Bolzano, ha disposto l’accompagnamento al Centro Per il Rimpatrio di Gorizia di due cittadini stranieri irregolari sul territorio dello Stato.

Il primo è stato rintracciato dagli operatori della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Volante all’interno di un appartamento IPES in zona Don Bosco, occupato abusivamente in assenza del legittimo proprietario: l’uomo, un cittadino tunisino di 45 anni, pluripregiudicato per rapina e detenzione di sostanze stupefacenti, ha anche aggredito con testate, pugni e calci gli Agenti durante il controllo per cercare di sfuggire all’accompagnamento in Questura ed al successivo trasferimento a Gorizia.

L’altro soggetto, sempre di nazionalità tunisina, trentacinquenne, è stato rintracciato all’interno di un appartamento di via Torino da militari della Guardia di Finanza. Portato in Questura, è stato verificato come fosse entrato clandestinamente in Sicilia lo scorso anno ed avesse precedenti per furto e per cessione di stupefacenti.

Per entrambi, quindi, sono stati disposti l’espulsione dal territorio dello Stato ed il successivo accompagnamento presso il C.P.R. di Gorizia. Là i cittadini tunisini attenderanno che si completi l’iter amministrativo finalizzato al loro rimpatrio nello Stato di origine.

CONTROLLI STRAORDINARI DELLA POLIZIA DI STATO A BRESSANONE

Negli ultimi giorni, gli uomini della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bressanone hanno svolto una serie di controlli straordinari. In particolare, nella giornata di ieri, venerdì 28 aprile, sono stati coadiuvati da altri operatori della Polizia di Stato, appartenenti al Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano.

In primo luogo sono stati visitati e sottoposti a verifiche anche di natura amministrativa, alcuni locali, notoriamente ritrovo di giovani e talvolta frequentati anche da soggetti con precedenti penali o di polizia. Poi i controlli si sono spostati nella zona della Stazione Ferroviaria ed in via Laghetto, ove è attualmente presente il Luna Park, nonché in altre zone sensibili, come via Dante, via Roma, via Vintler, parco Pupp, i giardini Rapp e la frazione Milland.

Sono stati effettuati anche posti di controllo sulle arterie di ingresso. In totale, sono state identificate 85 persone e controllate 22 autovetture. Nei giorni scorsi, invece, durante le attività svolte all’interno di esercizi pubblici, presso un locale particolarmente frequentato, gli Agenti si sono accorti della presenza di tre giovani appartenenti al gruppo dei sette arrestati per la rissa a piazza delle Erbe di Bolzano, avvenuta a fine gennaio e che aveva suscitato un particolare clamore.

Nei confronti degli stessi, già da tempo il Questore Pallini aveva emesso il divieto di ingresso e stazionamento nei luoghi di aggregazione su tutta la Provincia di Bolzano in aggiunta all’obbligo di presentazione quotidiano alla Polizia Giudiziaria, stabilito dal Tribunale di Bolzano.

Pertanto, con l’ausilio di un equipaggio dell’Arma dei Carabinieri, i tre, cittadini stranieri, sono stati portati presso gli Uffici del Commissariato di P.S., dove sono stati compiuti gli atti di rito per la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la sanzione costituita da un’ammenda.