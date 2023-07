Due denunce per furto in negozi a Levico, arresti per spaccio a Trento

lunedì, 31 luglio 2023

Levico Terme (Trento) – Denunciate due persone per furti in negozi. I carabinieri di Levico Terme (Trento) a seguito di un’indagine svolta nelle ultime settimane hanno ricostruito le modalità con cui operavano due soggetti dell’est Europa nel commettere furti di banconote presso negozi commerciali. I fatti risalgono a maggio quando la coppia di uomini di 51 e 57 anni con vari pregiudizi di polizia per analoghi reati aveva commesso un furto in uno dei negozi di Levico. I carabinieri utilizzando varie tecniche e consultando le telecamere installate sia all’interno del negozio che nelle vie limitrofe al suo esterno, sono risaliti all’identità Approfondendo le indagini si accorgevano che poco prima nella stessa giornata gli indagati avevano commesso un analogo furto in un negozio di Belluno, ed i due giorni successivi a Rovereto ed a Lodi. Entravano, guardavano la merce, uno dei due distraeva la cassiera ( di solito sola all’interno del negozio) portandola con una scusa ad allontanarsi dal bancone della cassa contabile mentre l’altro sottraeva tutto il denaro ivi contenuto. I proventi per i vari furti ammontano a circa 4500 euro in banconote. Grazie all’intuito ed alla perseveranza dei carabinieri di Levico la vicenda è stata risolta. Sono comunque al vaglio ulteriori immagini di altri furti commessi con la stessa metodologia. Ora i due sono indagati per il reato continuato ed in concorso tra loro e per il reato di furto aggravato, poiché commesso con destrezza Per gli indagati vige comunque il principio dell’innocenza fino a quando la colpevolezza non sarà eventualmente provata con sentenza passata in giudicato.

ZONA PORTELLA A TRENTO: DUE ARRESTI PER SPACCIO

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trento hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 20enne e un 19enne, di origine tunisina e dimoranti a Trento.

I due sono stati notati dalla pattuglia dei Carabinieri sotto i portici di Via Pozzo, in atteggiamenti sospetti. E poiché il 20enne è stato arrestato ad aprile di quest’anno e il 19enne nell’agosto scorso, per spaccio di stupefacenti e sempre dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento, i militari decidevano di fermarsi in posizione defilata e di osservarli.

Dopo qualche minuto, i soggetti si sono resi conto della presenza della pattuglia e del fatto di essere osservati ed hanno cominciato a camminare, allontanandosi lentamente nelle vie limitrofe.

A questo punto i Carabinieri, intuendo che volevano chiaramente sottrarsi ad un controllo, li hanno raggiunti e fermati. Dalla perquisizione effettuata è emerso che uno aveva in tasca circa 800,00 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, mentre l’altro nascondeva 22 dosi di hashish (per un peso complessivo di 20 grammi), una dose di cocaina e circa 50 euro in contanti. I due sono stati arrestati per concorso nella detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.