Due arresti della Polizia di Stato nel Bresciano

martedì, 2 aprile 2024

Brescia – Due arresti della Polizia di Stato per tentato furto aggravato e per soggiorno irregolare-

Nella serata di ieri, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio nell’area della stazione ferroviaria, gli agenti della Volante del Commissariato Carmine hanno notato un individuo, già noto all’ufficio, che usciva da un bar con atteggiamento sospetto e, tra le mani, un tablet.

Gli agenti hanno immediatamente fermato il soggetto per procedere a un approfondito controllo, dal quale è emerso che il medesimo si era appena impossessato del dispositivo sottraendolo dalla cassa di un bar.

Dopo la perquisizione personale, l’uomo, un quarantunenne con numerosi precedenti e con diverse pendenze presso il locale Ufficio Immigrazione, è stato tratto in arresto per furto aggravato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.

L’attività è stata possibile grazie alla capillare presenza degli equipaggi della Polizia di Stato e alla professionalità dei agenti impiegati quotidianamente nel pattugliamento della città, capaci di cogliere piccoli segnali e di intervenire prontamente a tutela del cittadino e della legge.

Nella medesima giornata, un altro equipaggio, nel corso di un controllo di polizia nel centro cittadino, ha tratto in arresto un soggetto, peraltro già distintosi per recenti reati contro il patrimonio, che, già espulso dal territorio nazionale, vi ha fatto ritorno in violazione del relativo divieto.