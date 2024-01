Due arresti della Polizia di Stato nei pressi della stazione ferroviaria di Brescia

venerdì, 19 gennaio 2024

Brescia – La Polizia di Stato arresta due pregiudicati nei pressi della stazione ferroviaria di Brescia. La costante vigilanza sul territorio da parte degli equipaggi della Polizia di Stato ha condotto all’arresto, nella giornata di ieri, di due pregiudicati. ine, impegnata in servizi di prevenzione e controllo del territorio nella zona della stazione ferroviaria, ha effettuato un controllo a sorpresa nei confronti di un 44enne, che si aggirava in viale della Stazione con fare sospetto. L’uomo, destinatario di un mandato di cattura, è stato immediatamente tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Brescia.

In un successivo servizio condotto nel corso della serata, gli agenti della Volante del Commissariato hanno colto in flagranza di spaccio un 25enne all’atto della cessione di sostanza stupefacente a un giovanissimo.

Durante la perquisizione personale, sono state rinvenute pastiglie di metanfetamina e diverse dosi di hashish.

E’ stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Parallelamente al procedimento in sede giurisdizionale, gli atti sono ora al vaglio della Divisione Anticrimine della Questura per l’emissione di una misura di prevenzione.