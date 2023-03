Due arresti dei carabinieri per furti in abitazione a Rovereto

venerdì, 17 marzo 2023

Rovereto (Trento) – Due arresti per furti in abitazione. Dà i primi positivi risultati l’intensificazione dei servizi preventivi condotta dai carabinieri della Compagnia di Rovereto soprattutto durante le ore serali e notturne per arginare i reati predatori ed in difesa del cittadino.

A Rovereto (Trento), i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Città della Quercia hanno arrestato in flagranza due cittadini extra-comunitari per furto in abitazione. I militari, a seguito di una segnalazione giunta sull’utenza 112, sono riusciti ad individuare, due soggetti che erano stati notati all’esterno del poggiolo di una abitazione privata. I due, alla vista della pattuglia, hanno cercato di sottrarsi al controllo scappando per le vie del Brione ma i carabinieri sono riusciti ad intercettarli prima che gli stessi riuscissero a dileguarsi, rinvenendo, dopo un primo speditivo controllo, dei dispositivi elettronici e una collana, sicuri provento di furto.

Una volta recuperato quanto trafugato i carabinieri hanno restituito il maltolto, inoltre è stato accertavano che nella stessa serata i due soggetti avevano tentato di entrare in un’altra abitazione, ma erano stati messi in fuga dalla proprietaria di casa che immediatamente contattava il Nue 112 richiedendo l’intervento della pattuglia.

I due uomini venivano dapprima accompagnati presso la Caserma di Rovereto, quindi rinchiusi nella casa circondariale di Trento.