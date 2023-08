Due alpinisti soccorsi nella notte in Marmolada

lunedì, 21 agosto 2023

Canazei (Trento) – Intervento notturno in Marmolada: soccorsi due alpinisti rimasti incrodati lungo la via Micheluzzi sulla parete sud della Marmolada. I due uomini – un altoatesino di 35 anni ed un austriaco di 31 anni – si trovavano nella parte alta della via, a circa 100 metri dalla cima, quando hanno perso la traccia. Dopo svariati tentativi di ritornare sulla via senza successo, illesi ma in difficoltà anche a causa del sopraggiungere del buio, hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero che è atterrato a Canazei per imbarcare a bordo un operatore e tecnico di elisoccorso della Stazione Alta Val di Fassa. Una volta in quota, ormai calato il buio, l’elicottero ha individuato la cordata grazie ai visori notturni in dotazione all’equipaggio e alle luci delle frontali dei due alpinisti. Con una complessa operazione che ha necessitato l’utilizzo di un verricello di oltre 100 metri, i due sono stati raggiunti in parete e recuperati a bordo dell’elicottero e trasferiti a Canazei, dove sono stati affidati agli operatori della Stazione Alta Val di Fassa del Soccorso Alpino.