Dubino, il questore dispone la chiusura di un locale pubblico

venerdì, 16 febbraio 2024

Sondrio – Il questore di Sondrio, Carlo Ambrogio Enrico Mazza (nella foto), per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, ed al fine di impedire il protrarsi di un contesto di illegalità e pericolosità sociale, ha disposto la chiusura con sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per 5 giorni di un esercizio pubblico a Dubino.

Il provvedimento, emanato dal questore, è stato adottato su proposta dei carabinieri di Delebio in considerazione dei numerosi interventi che i militari hanno effettuato nel corso degli ultimi mesi, dovuti a molteplici episodi di risse e schiamazzi, a seguito dei quali è stata sempre riscontrata la presenza di pregiudicati tra gli avventori del locale, con precedenti per reati di diversa natura, quali estorsione, violenza sessuale, usura, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Sondrio e militari della Stazione Carabinieri di Delebio, dopo la notifica al titolare dell’attività, hanno affisso all’ingresso del locale l’avviso della misura applicata.