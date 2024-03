Droga nelle tubazioni di scarico di casa, due arresti a Pisogne

sabato, 16 marzo 2024

Pisogne (Brescia) – Droga occultata nelle tubazioni di scarico dell’appartamento, arrestata coppia di spacciatori dai carabinieri della Stazione di Pisogne.

I militari della Stazione di Pisogne hanno tratto in arresto due uomini, un italiano M. B. L. di 53 anni e un albanese M. F. di 24 anni, trovati in possesso di 22 grammi di cocaina suddivisa in 9 dosi, pronte per essere vendute, nonché 350 euro in contante e materiale atto confezionamento. Nella circostanza i due soggetti venivano notati dai militari nel mentre cedevano dello stupefacente, cercando poi di dileguarsi rifugiandosi nella loro abitazione e tentando di disfarsi della droga.

Gli stessi venivano prontamente fermati dai militari operanti i quali a seguito di perquisizione personale e locale rinvenivano lo stupefacente occultato all’interno delle tubazioni di scarico dell’appartamento e pertanto venivano arrestati per detezione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Arresti convalidati nella giornata di ieri al termine del rito per direttissima tenuto preso il tribunale di Brescia, a seguito del quale l’italiano è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari mentre l’albanese è stato sottoposto al divieto di dimora in Lombardia.