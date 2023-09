Droga in una bar: blitz di carabinieri e Guardia di Finanza a Vipiteno

mercoledì, 6 settembre 2023

Vipiteno (Bolzano) – Droga all’interno di un bar, operazione di controllo di carabinieri e Guardia di Finanza.

Carabinieri ed i finanzieri di Vipiteno, con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza di Bolzano, hanno effettuato un serrato servizio coordinato finalizzato al controllo del territorio nell’Alta Val d’Isarco. Le forze dell’ordine hanno concentrato i propri sforzi nelle zone limitrofe alle stazioni ferroviarie, alla barriera autostradale di Vipiteno e al confine del Brennero, tutte zone di passaggio di sostanze stupefacenti ovvero di vero e proprio consumo di sostanza stupefacente, soprattutto tra i giovani.

Sono stati controllati numerosi mezzi e persone, fino a quando l’attenzione si è spostata su di un noto bar a Fortezza dove i due cani antidroga Escot e Eaton della Guardia di Finanza, hanno segnalato e poi permesso il rinvenimento all’interno dei servizi igienici di un pacchetto di sigarette con all’interno 5 spinelli confezionati di marijuana del peso complessivo di 5 grammi, lasciato abbandonato a terra probabilmente dal proprietario alla vista dei militari per evitare responsabilità penali. Non così fortunato è stato però un giovane trovato in possesso di 5 grammi di marijuana all’esterno della Stazione ferroviaria di Vipiteno, lo stesso veniva segnalato al Commissario del Governo e la droga veniva sequestrata.