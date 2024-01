Droga in tabaccheria a Bolzano, padre e figlio denunciati

martedì, 16 gennaio 2024

Bolzano – Spaccio di sostanze stupefacenti in Alto Adige denunciato padre e figlio per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Bolzano, in occasione di un servizio di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in zona don Bosco-Casanova, ha sottoposto a perquisizione domiciliare e personale due cittadini italiani, padre e figlio, quest’ultimo con precedenti segnalazioni in materia di stupefacenti.

Nella rivendita di tabacchi gestita dal padre, sono stati così rinvenuti e sequestrati un etto di hashish, custodito all’interno di una cassaforte, e anche una pistola, illecitamente portata fuori dalla propria abitazione dal titolare della licenza.

Nel corso dell’attività sono stati sequestrati anche circa 2500 euro in contanti, ritenuti il provento della vendita di altra illecita sostanza.

Al termine, entrambi sono stati denunciati per detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente e il padre anche per l’illecita detenzione dell’arma.

Red. Cro.