Droga e spritz di troppo sulle piste di Obereggen, sciatori nei guai

lunedì, 25 marzo 2024

Nova Ponente (Bolzano) – Droga e qualche spritz di troppo sulle piste di Obereggen. “Continuano serrati i controlli dei carabinieri: segnalati sciatori per droga e ubriachezza”.

I carabinieri della Stazione di Nova Ponente, impegnati nella vigilanza e nel soccorso alpino presso le piste da sci della località “Obereggen”, durante un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope, unitamente all’unita cinofila “Brigadiere Chip”, hanno individuato due ragazzi, italiani, i quali celavano sotto i propri vestiti circa 7 grammi di “hashish”.

Nella stessa giornata, i militari hanno contestato 3 violazioni per abuso bevande alcoliche per sciatori ad altrettanti giovani, nonché l’“ubriachezza in luogo pubblico” ad una ragazza; tutti soggetti che, potenzialmente, avrebbero potuto causare incidenti ed infortuni a sé stessi e nei confronti dei numerosi sciatori lì presenti.

In merito, il comandante della Compagnia Carabinieri di Bolzano tenente colonnello Stefano Esposito Vangone: “Ringrazio i militari operanti, i quali, durante il periodo invernale, con il loro pregevole operato, garantiscono maggiore sicurezza sulle piste da sci di Obereggen, nonché le rendono più fruibili alle famiglie e agli utenti delle fasce più deboli. I risultati di ieri dimostrano che i Carabinieri sono ovunque, diuturnamente impegnati nella prevenzione, deterrenza e repressione dei reati in genere. Non esistono zone franche nel territorio del Capoluogo e della sua periferia. Alcool e sostanze stupefacenti sono tra le prime cause di incidenti e di infortuni, sia sui veicoli, sia sugli sci. Invito i fruitori degli impianti sciistici a prestare maggiore attenzione e a preferire la strada della legalità”.