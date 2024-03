Droga e guida in stato di ebbrezza: denunce dei carabinieri di Laives

venerdì, 15 marzo 2024

Laives – I carabinieri della Stazione di Laives hanno denunciato a piede libero un uomo per guida in stato di ebbrezza alcolica.

La pattuglia alle 3:50 mentre transitava a Via San Giacomo notava una Renault Espace di colore nero che procedeva a zig zag e procedevano quindi a farla accostare. A quel punto i militari hanno potuto constatare che il conducente, un bolzanino che risiede fuori provincia, oltre a non aver la patente a seguito, mostrava i classici segni di chi ha abusato nell’assunzione di sostanze alcoliche.

E’ subito intervenuta in supporto un’autoradio dell’aliquota radiomobile di Egna il cui equipaggio ha effettuato il controllo etilometrico rilevando che l’uomo era alla guida con un tasso alcolemico di 2.09 g/l (La normativa vigente stabilisce che il valore limite legale del tasso di alcolemia è di 0,5 g/litro).

Il conducente è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria di Bolzano per guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per non aver avuto a seguito il documento di guida. L’auto non è stata sequestrata in quanto intestata a terza persona.

SEGNALAZIONE PER DROGA

Ancora i carabinieri della stazione di Laives hanno segnalato all’Autorità Prefettizia di Bolzano un giovane del 2004 ai sensi dell’art.75 DPR 309/1990.

I carabinieri della Compagnia di Egna stanno infatti da tempo svolgendo una costante azione di controllo nel parco Marconi di Laives e l’altra mattina alle 11:30 hanno individuato un giovane senza lavoro che alla loro vista ha tentato di disfarsi di uno spinello che è stato però recuperato e sequestrato. I carabinieri hanno di conseguenza esteso la perquisizione nell’abitazione del giovane dove però non è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente. Con l’approssimarsi della bella stagione i servizi di prevenzione a parco Marconi incrementeranno ulteriormente e verranno impiegati anche carabinieri in borghese per garantire alla popolazione una tranquilla fruizione del parco pubblico.