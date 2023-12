Droga, due arresti nel Bresciano

sabato, 16 dicembre 2023

Gardone Riviera (Brescia) – I Carabinieri della Stazione di Gardone Riviera hanno messo a segno due arresti nel corso di attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti in quel comune.

Due giovani, un 18enne ed un 19enne residenti nell’alto Garda, sono stati sorpresi a Gardone Riviera nei pressi della fermata dell’autobus di via Zanardelli, pochi minuti prima dell’arrivo degli studenti all’uscita da scuola.

L’atteggiamento dei due ha insospettito i militari che hanno proceduto al controllo recuperando una settantina di grammi di hashish già suddiviso in dosi pronte alla vendita.

Le successive perquisizioni presso le abitazioni hanno permesso di recuperare ulteriori 235 grammi di hashish e materia di confezionamento.

Immediato l’arresto per i due giovani che sono stati portati innanzi al Tribunale di Brescia questa mattina.

Convalidati gli arresti e rimandati all’udienza del 17 gennaio 2024 per la definizione, uno è in stato di libertà e l’altro con obbligo di presentazione bisettimanale in caserma.

Gli arresti coronano un rinnovata attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti condotto sul territorio di Gardone Riviera ed, in generale, sul territorio della Compagnia di Salò con particolare riferimento alla prevenzione al traffico di stupefacenti nei pressi di istituti scolastici che ha portato, da settembre ad oggi al sequestro di oltre 200 grammi di stupefacente leggero, 1 arresto, 5 denunce in stato di libertà e oltre 20 segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti.