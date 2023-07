Droga, a Bolzano 47enne albanese nei guai

mercoledì, 12 luglio 2023

Bolzano – Personale della Sezione Narcotici della Squadra Mobile, in seguito ad alcune segnalazioni di attività di spaccio di sostanze stupefacenti in zona Don Bosco, ha controllato un cittadino albanese di 47 anni, con precedenti specifici in materia di spaccio.

La successiva perquisizione dell’appartamento nella sua disponibilità ha consentito di rinvenire e sequestrare tre panetti per un totale di 269 grammi di hashish, un bilancino di precisione, una pistola scacciacani con canna piombata e nove proiettili calibro 8 mm. Al termine della stesura degli atti e come disposto dal PM di turno presso la locale Procura, l’uomo è stato associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.