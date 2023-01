Droga, 21enne arrestato dai carabinieri di Desenzano

giovedì, 26 gennaio 2023

Desenzano del Garda – Nella giornata odierna, un cittadino italiano di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri di Desenzano del Garda per detenzione di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono a questa notte quando l’uomo è stato notato dai militari dell’Arma mentre si trovava a bordo della sua vettura ferma ai lati della carreggiata con il motore acceso. I carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, si sono avvicinati per un controllo, notando immediatamente all’interno dell’autovettura un panetto di verosimile sostanza stupefacente.

All’esito della successiva perquisizione del veicolo, l’uomo è stato trovato in possesso di un panetto di circa 100g di hashish e di un bilancino di precisione, adoperato verosimilmente per la suddivisione in dosi della stessa sostanza stupefacente. Lo stupefacente recuperato è stato dunque sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il giovane, arrestato in flagranza di reato per illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Stazione Carabinieri in attesa di giudizio direttissimo, così come disposto dalla magistratura della Procura di Brescia.

All’esito del giudizio avvenuto nella mattinata odierna, il Giudice del Tribunale di Brescia ha convalidato l’arresto, senza disporre misure cautelari.