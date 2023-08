Dro, senza esito le ricerche del giovane scomparso nel Sarca

mercoledì, 16 agosto 2023

Dro (Trento) – Da 24 ore i vigili del fuoco del Corpo di Dro stanno cercando nel fiume Sarca un 24enne di Bovolone (Verona). Il giovane si è tuffato nel fiume nei pressi di Fies e non è più riemerso. Sul posto stanno operando, oltre ai vigili del fuoco, i sommozzatori del nucleo sub dei vigili del fuoco permanenti di Trento.

Il giovane era in Trentino con un gruppo di amici per trascorrere il Ferragosto sulle rive del Sarca, però vicino alla centrale di Fies. Sul posto ad assistere alle ricerche sono presenti i familiari del giovane. Le ricerche proseguiranno fino a sera e – come accaduto ieri riprenderanno domattina.