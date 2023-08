Dro: scontro tra due auto sulla Gardesana, grave 32enne

lunedì, 28 agosto 2023

(Trento) – Incidente stradale con quattro persone coinvolte e un ferito grave – autista 32enne – sulla statale 45 bis a nord dell’abitato di Dro (Trento). Nel frontale tra un Audi Q2 e una Renault Clio. L’Audi era guidata da una ragazza e la Clio da un 32enne che aveva a bordo altre 2 ragazze. Sul posto i vigili del fuoco del Corpo di Dro che hanno supportato il personale sanitario per estrarre tutti i feriti, mentre per il conducente della Clio è stato necessario utilizzare le pinze idrauliche per farsi strada fra le lamiere; una volta liberato, è stato posizionato sulla spinale entrando dal bagagliaio, e trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento, gli altri all’ospedale di Arco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Dro con quattro mezzi, polisoccorso, celere e 2 mezzi di supporto, 15 vigili, in supporto i vigili del fuoco di Arco con 2 mezzi polisoccorso e celere, 6 vigili, 3 ambulanze, elisoccorso, carabinieri di Arco, polizia locale, servizio gestione strade e soccorso stradale Autodelta. La strada è rimasta chiusa un paio di ore sia per soccorrere i feriti, sia per ripristino della sede stradale e per i rilievi da parte delle forze dell’ordine.