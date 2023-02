Dro, mobilitazione per un incendio in appartamento

martedì, 7 febbraio 2023

Dro – Incendio in appartamento a Dro nella frazione di Pietramurata, viale Daino. Si tratta di un locale situato al 3 piano: il proprietario, 91 anni, che per scaldarsi un po’ causa il freddo di questi giorni, ha deciso di accendere, in più oltre alla stufa già accesa sul corridoio , una stufa a gas in soggiorno, la quale però, per cause ancora da accertare ha fatto un ritorno di fiamma, che ha investito il signore, fortunatamente di striscio, ma ha incendiato la stufa e alcune suppellettili vicine alla stufa. Fortunatamente i vicini di casa, si sono accorti che qualcosa non andava, sono saliti a dare una mano al signore per mettersi in salvo dal fumo sul pianerottolo di casa, intervenendo per spegnere le fiammme che hanno intaccato una coperta e la tv li vicino. Il fumo nella parte alta della stanza ha iniziato a stratificare pericolosamente.

La bombola di gas, ha iniziato a perdere gas, dalla valvola rovinata, quindi una volta portata la bombola giardino al piano terra al sicuro si è tenuta raffreddata con acqua fino all’esaurirsi del gas ancora all’interno. Si è provveduto tramite ventilatore ad aria positiva ad evacuare i fumi dall’appartamento , verificando con termocamera ed esplosimetro i parametri di tossicità dell’aria.

Una volta rientrati nella normalità si è potuto fare rientrare tutti i residenti nuovamente in casa. Sul posto intervenuti con aps, polissoccorso e mezzo di supporto ,in tutto una 15a di vigili, in più in supporto il corpo di Arco con autoscala distrettuale, aps e carro aria.

Presente pattuglia del commissariato di Riva del Garda, ambulanza di Trentino Emergenza che dopo le prime verifiche, ha preferito trasportare l’anziano al pronto soccorso di Arco per ulteriori accertamenti, causa il fumo inalato. La persona comunque sta bene.