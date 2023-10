Dro: finisce con l’auto fuori strada, 23enne trasportata in ospedale

sabato, 21 ottobre 2023

Dro (Trento) – Intervento dei vigili del fuoco del Corpo di Dro per un incidente stradale accaduto nel pomeriggio. L’auto con alla guida una ragazza è uscita fuori strada, sulla Provinciale 84, ad 1 km dall’abitato di Dro. La vettura con alla guida una 23enne residente in zona scendeva verso il paese dell’Alto Garda quando, per cause in fase di acceertamento, ha perso il controllo finendo fuori strada.

Sul posto polisoccorso e mezzo di supporto, una squadra di 6 vigili: la 23enne è stata stabilizzata dall’equipe medica del 118 Trentino Emergenza e trasferita in ambulanza all’ospedale di Arco. Sul posto era presente la Polizia locale per i rilievi e il carro attrezzi Perini per il recupero dell’auto.

Red. Cro.