Drammatico incidente sulla statale 42 del Tonale: una vittima e due feriti

giovedì, 6 aprile 2023

Albano Sant’Alessandro (Bergamo) – Una vittima e due feriti gravi: è il bilancio del drammatico incidente accaduto nelle prime ore del pomeriggio sulla statale 42 del Tonale all’altezza di Albano Sant’Alessandro (Bergamo).

Nello scontro tra un mezzo pesante e due veicoli è deceduto una 74enne e due uomini – 27 e 47enne – feriti. Sul luogo dell’incidente sono giunti i vigili del fuoco, l’automedica e due ambulanze con l’equipe medica del 118 e le forze dell’ordine. Ripercussioni sul traffico bloccato per un paio d’ore, in entrambe le direzioni, per consentire gli interventi dei soccorritori. E’ in corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente e il personale di Anas ha gestito la viabilità.

di Ch. P.