Dramma ad Arco: tenta di uccidere la compagna e sua sorella, poi si toglie la vita

giovedì, 6 aprile 2023

Arco (Trento) – Tenta di uccidere la compagna e sua sorella, poi si toglie la vita. E’ quanto accaduto in un’abitazione della canonica di Arco (Trento) la notte scorsa. La coppia – originaria della Campania e da anni residente in Trentino – era in crisi: lui disoccupato, lei aveva annunciato che l’avrebbe lasciato ed era tornata nel paese d’origine. Ieri la compagna, con sua sorella, era salita da Caserta per prelevare gli effetti personali.

Gaetano Piro, 43 anni, la notte scorsa con un mattarello ha colpito prima la compagna, poi la sorella della donna. I vicini sentendo i rumori hanno chiamato i soccorsi, la due donne sono state trasferite al Santa Chiara di Trento in gravi condizioni, mentre il 43enne si è tolto la vita.