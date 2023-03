Doppio intervento del Soccorso Alpino in Valle Camonica

domenica, 12 marzo 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Un paio di interventi tra ieri sera e oggi hanno impegnato i tecnici Cnsas della Stazione di Breno.

Il primo per una ragazza che aveva perso l’orientamento nella zona del Lago Moro, tra Angolo Terme e Darfo Boario Terme. Non riusciva a rientrare e allora ha chiesto aiuto. Poco dopo è stata individuata; la valutazione sanitaria effettuata dai nostri soccorritori ha potuto accertare che era illesa e quindi è stata accompagnata a valle. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

Oggi pomeriggio invece le squadre sono state attivate dalla centrale per una donna che aveva riportato una probabile frattura a una gamba. Si trovava in località San Valentino, sopra la frazione di Erbanno, comune di Darfo Boario Terme. I tecnici l’hanno raggiunta e anche in questo caso hanno trattato la persona a livello sanitario. Dopo averla messa in sicurezza, l’hanno calata per circa 150 metri nel bosco. Infine, la donna è stato a portata in ospedale con l’ambulanza.