Doppio intervento del Soccorso Alpino in Presolana e Val Trompia

sabato, 23 marzo 2024

Presolana (Bergamo) – Doppio intervento del Soccorso Alpino: il primo a Castione della Presolana, per un 46enne precipitato nel canale Bendotti mentre stava facendo un’escursione lungo la via normale di salita in Presolana. Il 46enne è stata trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per le prime cure.

Invece nel pomeriggio la Stazione di Valle Trompia del Cnsas è intervenuta per soccorrere un uomo di 71 anni. Quattro i tecnici partiti a piedi per raggiungere la località Cesovo, a 750 metri di quota, in territorio di Marcheno. Le squadre hanno dato supporto all’équipe dell’elisoccorso di Brescia, il 71enne è stato trasportato in ospedale.