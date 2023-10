venerdì, 6 ottobre 2023

Castione delle Presolana (Bergamo) – Doppio intervento del Soccorso Alpino in Presolana, il primo per la ricerca di un 40enne che non ha fatto ritorno a casa, il secondo per una 23enne ha riportato dei traumi nella caduta ed ha chiesto l’intervento dei soccorritori perché non era in grado di procedere nell’escursione.

Sul posto l’equipe medica del 118 con l’elisoccorso dalla centrale di Caiolo (Sondrio) e i tecnici del Soccorso Alpino che hanno stabilizzato la 23enne e trasportata in ospedale. Nel frattempo il Soccorso Alpino della delegazione orobica è impegnato nella ricerca del 40enne.

Red. Cro.