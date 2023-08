giovedì, 3 agosto 2023

Gordona (Sondrio ) – Doppio intervento del Soccorso Alpino a Gordona e Madesimo. Il primo soccorso della Stazione di Chiavenna del Cnsas: un uomo si è infortunato mentre stava praticando canyoning nel torrente Pilotera, a circa 700 metri di quota, in territorio di Gordona (Sondrio). Ha riportato un trauma alla schiena. Ricevuta la richiesta d’intervento, la centrale ha attivato le squadre del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. L’uomo è stato recuperato con la tecnica del contrappeso dal torrente e poi dall’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che lo ha trasportato in ospedale. Si è trattato di un intervento particolarmente complesso e tecnico, per la conformazione del posto, con rocce e acqua; è cominciato alle 15:30 ed è terminato in serata. Impegnati in totale una quindicina di soccorritori.

Il secondo intervento: un uomo di 37 anni, mentre stava salendo verso il Lago Nero di Montespluga, in territorio Madesimo; a causa della nebbia ha perso l’orientamento. Si trovava a circa 2200 metri di quota; era illeso ma non riusciva a ritrovare il sentiero. È comunque riuscito a dare le coordinate ai soccorritori. Una squadra del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza lo hanno raggiunto e accompagnato alla sua vettura.