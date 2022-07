Doppio incidente in Alto Garda, due feriti

sabato, 30 luglio 2022

Riva del Garda – Incidente stradale con autovettura e motoveicolo coinvolti presso porto San Nicolò, incrocio via Brione a Riva del Garda (Trento). Ferite lievi per 2 ragazze straniere, trasportate al pronto soccorso di Arco per accertamenti.

Verso le 0.30 e 8.30 i vigili del fuoco di Riva del Garda sono stati attivati per due differenti a supporto dell’elisoccorso, per atterraggio al campo sportivo Benacense, Sul posto, oltre ai vigili del fuoco sono giunti l’elisoccorso, l’ambulanza e i carabinieri per i rilievi.