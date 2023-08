Doppia tragedia in Valmalenco, ultimo saluto a Veronica e Rosy

lunedì, 28 agosto 2023

Sondrio – La Procura di Sondrio ha concluso la fase preliminare dell’indagine aperta per fare chiarezza sulla morte di Veronica Malini e Rosy Corallo avvenuta a Chiesa Valmalenco a metà della scorsa settimana e dato il nulla osta per la restituzione delle salme alle famiglie. Il Pm Stefano Latorre, che coordina l’indagine, ha ricevuto la relazione con gli accertamenti del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio, e avendo un quadro chiaro sulla doppia tragedia, non ha disposto le autopsie.

Intanto sono stati fissati i funerali: l’ultimo saluto a Rosy Corallo, 59 anni, domani – martedì 29 agosto – alle 15 nella chiesa parrocchiale di Pescate (Lecco), mentre i funerali di Veronica Malini, 54 anni, è fissato a mercoledì 30 agosto, alle 15:.30 nella basilica di San Nicolò a Lecco, dove da anni portava avanti l’asilo nido bilingue Mamimondo, punto di riferimento in città per l’insegnamento dell’inglese a bambini e ragazzi.

di A.P.