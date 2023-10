Doppia operazione della Polizia di Stato nel Bresciano

lunedì, 16 ottobre 2023

Brescia – Doppia operazione della Polizia di stato di Brescia: denunciato truffatore e chiuso esercizio commerciale.

Rintracciato e denunciato un truffatore

Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato un truffatore, confermando il loro impegno costante nel garantire la legalità sul territorio.

Questo successo è il frutto di un’attenta opera di sorveglianza territoriale, condotta con grande dedizione dal Nucleo Servizi dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Brescia. Ciò che rende questo episodio ancora più straordinario è il fatto che un Ispettore della Polizia di Stato in servizio, indossando la sua uniforme, è stato avvicinato da un individuo senza dimora, con un passato criminale, coinvolto in reati di truffa e contraffazione di prodotti, il quale gli ha proposto degli smartwatch.

La truffa orchestrata da quest’uomo segue uno schema ampiamente noto: attira le vittime con l’offerta di smartwatch di grande valore a prezzi straordinariamente bassi, utilizzando scuse ingannevoli per ottenere il loro denaro. Ingannate, queste vittime versano somme ingenti in cambio di dispositivi tecnologici falsificati di una nota marca. Per rendere l’inganno ancora più convincente, il truffatore consegna gli orologi in confezioni apparentemente autentiche, fino ai minimi dettagli, compresa una targhetta con un QR code funzionante.

Inoltre, grazie a una chiave trovata in possesso del truffatore, gli agenti sono riusciti a rintracciare l’auto in cui sono stati scoperti numerosi strumenti tecnologici contraffatti, insieme a un importo di 715 euro, provento delle attività illegali.

Sospesa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di un locale nel centro di Brescia

Nella serata di giovedì scorso personale della Polizia di Stato, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Azienda Territoriale Sanitaria, ha svolto un controllo congiunto presso un esercizio pubblico situato a Brescia nella zona di via San Faustino, mirato alla verifica della conduzione regolare dell’attività sotto il profilo della pubblica sicurezza.

L’iniziativa è stata stimolata dai numerosi interventi delle forze di polizia negli ultimi mesi per sedare risse e litigi all’interno e nei pressi del locale, nonché a seguito di alcuni esposti da parte dei cittadini ivi residenti che lamentavano schiamazzi e disturbo della quiete pubblica, anche in orari serali e notturni, a causa della presenza di clientela molesta ed in stato di alterazione.

Durante il controllo sono stati identificati diversi avventori con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti e sequestrate diverse dosi di cocaina rinvenute all’interno del bar. Ritenuto necessario contrastare ed interrompere la situazione di pericolosità sociale e di pregiudizio alla sicurezza pubblica, riferita all’esercizio pubblico quale luogo di abituale ritrovo di persone pregiudicate e pericolose dedite alla consumazione ed allo spaccio di stupefacenti, il Questore di Brescia ne ha disposto la sospensione della somministrazione di alimenti e bevande per venti giorni, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Tre persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per reati inerenti la disciplina degli stupefacenti.

Sono state inoltre riscontrate violazioni inerenti l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, la licenza delle accise per la vendita di alcolici ed il pagamento alla SIAE per il diritto di autore per la musica di sottofondo.

I controlli svolti da personale dell’A.T.S. hanno portato alla contestazione di una sanzione amministrativa ed alla notifica di prescrizioni sui requisiti della sicurezza alimentare.