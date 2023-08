Dopo le forti piogge rientrano i livelli dei fiumi in Alto Adige

martedì, 29 agosto 2023

Bolzano – Dopo le forti piogge la situazione verso la normalità. L’ufficio geologia e prove materiali ha segnalato, durante la Conferenza di valutazione, alcuni piccoli eventi di caduta massi: dopo uno smottamento, all’altezza dell’ingresso dell’autostrada Bolzano Nord, la pista ciclabile è stata chiusa.

“Ieri nel pomeriggio ed in serata il livello dell’acqua è sceso, per questo motivo abbiamo deciso di ridurre il livello di attenzione”, riassume Klaus Unterweger, direttore della Protezione civile. L’assessore per la protezione civile Arnold Schuler ringrazia tutti i servizi di emergenza e i dipendenti per il loro intervento professionale sul posto, ma anche per il lavoro di prevenzione e preparazione “le previsioni affidabili e precise hanno contribuito a gestire questo evento in modo controllato”.

In base al bollettino meteorologico, durante la conferenza di valutazione della Protezione civile è stato stabilito che l’evento si sta attenuando: dopo il passaggio di alcuni rovesci di pioggia questa mattina, il pomeriggio è asciutto in molti posti. Domani l’influenza della bassa pressione adriatica diminuirà, nel pomeriggio non sono da escludere singoli rovesci. Non sono attesi eventi precipitativi di rilievo nei prossimi giorni e oltre il fine settimana.

Il livello delle acque sta scendendo, conferma il direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe, Roberto Dinale. In sintesi si può dire: negli ultimi due giorni in Val Venosta e nel Burgraviato si è verificata un’alluvione con un tempo di ritorno di cinque-dieci anni, nell’Alta Valle Isarco si è verificata un’alluvione con un tempo di ritorno di cinque anni. Nelle altre zone si è trattato di un’alluvione normale. La procedura di monitoraggio del Lago Zufritt e dei bacini artificiali di Fortezza e Rio Pusteria è stata revocata.

Poiché a causa delle abbondanti precipitazioni il suolo è molto saturo, secondo i geologi della Provincia nei prossimi giorni non si possono escludere smottamenti. I Bacini montani non segnalano alcun evento nelle ore notturne, sono in corso i lavori di bonifica.

Conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione analizza un evento dai diversi punti di vista: oltre al direttore dell’agenzia per la Protezione civile e al direttore del Centro funzionale provinciale, rappresentanti dell’Ufficio meteorologia e valanghe, l’Ufficio Idrologia e dighe, l’area funzionale Bacini montani, la Ripartizione foreste, l’Ufficio geologia e prove materiali, il Servizio strade, la Centrale viabilità e la Centrale viabilità valutano la situazione sulla base degli eventi per coordinare gli interventi.

Bollettino di allerta: giallo per frane e smottamenti e venti forti

Nell’odierno bollettino di allerta appare il livello giallo e quindi un basso potenziale di rischio per quanto riguarda movimenti di massa, colate di fango e forti venti, mentre il potenziale di rischio per inondazioni è sceso al verde (nessun potenziale di rischio). Secondo la valutazione odierna, domani (30 agosto) il livello di allerta tornerà al verde (nessun rischio potenziale) in tutto il territorio provinciale.

Lo stato di Protezione Civile torna normale

Dopo la conferenza di valutazione di domenica (27 agosto), lo stato di Protezione civile è stato elevato al livello di allerta Alfa, ma a seguito della conferenza di valutazione di oggi è stato declassato allo stato normale zero.

La procedura di intervento per tutti e quattro i livelli è pianificata in dettaglio, tutte le misure sono state definite e messe in pratica prima che si verificasse un evento, in modo che l’interazione di tutti i servizi di emergenza funzioni senza intoppi in caso di evento.

Piattaforma sui pericoli naturali

Il portale dei pericoli naturali illustra i pericoli naturali presenti in Alto Adige nonché le strategie e gli strumenti per la gestione dei rischi associati, come ad esempio i piani delle zone di pericolo. Inoltre viene fornita una panoramica degli archivi e delle banche dati esistenti.

Raccomandazioni della Protezione civile

In risposta alla domanda “cosa fare?” in caso di temporali, frane e caduta massi, alluvioni, tempeste e incendi boschivi, la Protezione civile ha stilato delle raccomandazioni affinché ciascun cittadino possa prepararsi adeguatamente e comportarsi correttamente, contribuendo così alla propria sicurezza e a quella altrui. Il motto è “Informati e preparati”.

Servizi anti-sciacallaggio e ricognizioni dei Carabinieri

Nel contesto dell’ondata di maltempo che ha colpito, insieme a tutto il Nord Italia, anche l’Alto Adige, i carabinieri di Bolzano stanno concorrendo con propri assetti e velivoli alle attività di monitoraggio e prevenzione, con focus sui compiti specifici che spettano all’Arma in caso di eventi straordinari come esondazioni, interruzioni di strade, collegamenti e linee elettriche.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bolzano, Colonnello Raffaele Rivola, ha svolto oggi personalmente una ricognizione aerea dei principali bacini idrografici della Provincia, con un velivolo del 3° Elinucleo dell’Arma di Bolzano, ai comandi del Tenente Colonnello Simone Termentini (Comandante del Nucleo) e del Brigadiere Capo QS Simone Piana. L’attenzione è stata rivolta in particolare alle dighe, ai ponti e alle anse lungo il corso di Adige e Isarco, alla ricerca di possibili criticità connesse al livello dei fiumi, alla tenuta degli argini e all’accumulo di materiali – tra cui tronchi e altri oggetti che potrebbero ostacolare il deflusso delle acque.

I livelli sono alquanto rientrati. Si osservano tuttavia in alcuni punti degli accumuli di materiali che non sembrano comportare nell’immediato problemi, come è stato constatato anche dalle pattuglie inviate per verifiche lungo gli argini, su richiesta dell’elicottero in ricognizione. La portata attuale rimane comunque imponente, per cui rimane un rischio elevato per persone ed escursionisti che dovessero avvicinarsi ai corsi d’acqua. Ciò vale non solo per i fiumi principali, ma anche per i torrenti minori che, al riprendere delle precipitazioni, possono rigonfiarsi nel giro di pochi minuti senza lasciare scampo a chi dovesse trovarsi nel loro greto. A bordo del velivolo Fiamma 32 anche il Capitano Federico Seracini, Comandante della Compagnia di Egna che ha confermato come l’area della bassa atesina sia anch’essa “…oggetto di particolare attenzione, in considerazione delle peculiarità del territorio, con diverse zone al di sotto del livello dell’Adige”.

Il colonnello Rivola, nel rimarcare il pieno supporto e concorso dell’Arma della Provincia di Bolzano alle attività di protezione civile, ha sottolineato gli straordinari livelli di collaborazione con il Corpo dei Vigili del Fuoco Permanenti di Bolzano e con tutte le unità dei Vigli del Fuoco Volontari della Provincia. Nel contesto ha evidenziato anche un altro importante valore aggiunto delle attività di ricognizione area svolte, che attiene specificamente all’Arma quale forza di polizia presente nelle valli e nei più piccoli centri abitati: “L’osservazione del territorio dall’alto, anche sulla base delle indicazioni dei possibili punti di esondazione ricevute dalle altre componenti di protezione civile, ci consente di individuare le zone che in caso di eventi eccezionali potranno essere evacuate. In tal modo possiamo predisporre per tempo dei piani per le conseguenti attività anti-sciacallaggio per proteggere le abitazioni, le aziende, gli impianti industriali e le strutture ricettive da furti e danneggiamenti da parte di soggetti criminali”.

di Daniela Papini