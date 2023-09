Donna soccorsa sul sentiero 433 verso il Monte Censo

lunedì, 18 settembre 2023

Anfo – Intervento oggi pomeriggio per i tecnici del Soccorso alpino bresciano, Stazione di Valle Sabbia. La centrale li ha attivati intorno alle 16 per una turista di 35 anni caduta mentre si trovava lungo il sentiero n. 433, che porta dalla chiesetta di Santa Petronilla al Monte Censo, a circa 700 metri di quota. La donna ha riportato un trauma a una gamba e la sospetta frattura di una caviglia. Sei tecnici l’hanno raggiunta, hanno effettuato la valutazione sanitaria, l’hanno imbarellata e trasportata per un tratto. Infine, la donna è stata evacuata dall’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e trasportata in ospedale. L’intervento è finito intorno alle 19.