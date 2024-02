Donna recuperata dalle acque del lago d’Iseo a Predore

martedì, 13 febbraio 2024

Predore (Bergamo) – Una donna di 75enne è stata soccorsa nelle acque del lago d’Iseo in località Porto Ponecla di Predore e trasportata in ospedale.

La 75enne è stata avvistata alle 5:02 da un passante che ha lanciato l’allarme e sul posto sono giunti l’automedica e l’ambulanza dei Volontari di Sarnico, i vigili del fuoco e i carabinieri del comando provinciale di Bergamo che hanno recuperato l’anziana e successivamente è stata trasportata in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia per le prime cure. Sono in corso accertamenti per chiarire quanto accaduto.