Donna investita sulla statale 36 a Chiavenna, è in gravi condizioni

venerdì, 22 dicembre 2023

Chiavenna (Sondrio) – Gravissimo incidente sulla statale 36 dello Spluga, all’altezza di Chiavenna (Sondrio): un pedone è stato investito da un veicolo mentre attraversava la strada.

La donna – 34 anni – ha riportato un gravissimo trauma cranico: sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, due mezzi di soccorso avanzato, l’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri di Chiavenna. La 34enne è stata stabilizzata sul posto e trasportata in codice rosso all’ospedale di Gravedona (Como). Alla guida dell’auto una giovane, 26enne, che per lo choc del sinistro è stata accompagnata in ospedale a Chiavenna.

Red. Cro.