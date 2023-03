giovedì, 16 marzo 2023

Desenzano del Garda (Brescia) – Donna investita dal treno tra Lonato e Desenzano del Garda (Brescia). La tragedia si è avvenuta alle 9:40 di stamani.

Sul posto sono presenti l’equipe medica del 118 di Areu Lombardia e la Polizia ferroviaria che ha avviato le indagini per chiarire le cause del drammatico investimento della donna. Sulla linea ferroviaria tra Brescia e Verona la circolazione dei convogli è sospesa e si preannunciano ritardi per la mattinata e il primo pomeriggio. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo sull’investimento della donna.