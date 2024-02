Donna di Civezzano denunciata per spaccio di droga

venerdì, 16 febbraio 2024

Civezzano (Trento) – I carabinieri della Stazione di Madruzzo sono intervenuti in una famiglia in Civezzano, per sedare un litigio tra il padre e la figlia. A chiamare è stato l’uomo, perché stanco dei continui comportamenti della figlia. I militari hanno identificato le parti in causa e nel corso delle operazioni sono rimasti colpiti dal forte odore di marijuana che sentivano nell’aria e hanno notato sul tavolo della cucina dei piccoli rimasugli di tale sostanza stupefacente nonché un bilancino elettronico di precisione.

Chieste spiegazioni alla donna, 32enne, quest’ultima ha riferito che era roba sua e di non averne altra. Data la presenza del bilancino, i due Carabinieri non hanno creduto a quanto riferitogli ed hanno eseguito una ispezione visiva dei luoghi. La donna, evidentemente certa che sarebbe stata scoperta di lì a poco, spontaneamente ha consegnato due involucri in plastica contenenti della marjuana ed un ulteriore bilancino di precisione, che nascondeva nella sua camera da letto.

Le operazioni si sono concluse nella notte, con il sequestro di circa 200 grammi di droga, due bilancini e la conseguente denuncia a piede libero della donna alla Procura della Repubblica, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

TRENTO CODICE ROSSO: DUE ARRESTI

Nella giornata di ieri i carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Trento hanno arrestato e condotto in carcere, due soggetti sul conto dei quali l’Autorità Giudiziaria di Trento aveva emesso delle misure cautelari per evitare la commissione di gravi reati relativi al codice rosso.

In particolare i militari della Stazione CC di Trento, avuta la notizia che un ventenne di Trento, su cui pendeva un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento alla propria madre, emesso a seguito di pregressi comportamenti violenti nei confronti della medesima, si era allontanato dal proprio domicilio in San Lorenzo in Banale (Trento) probabilmente con il fine di raggiungere la vittima, si sono immediatamente recati, di iniziativa, presso la residenza della donna, in zona Gardolo, ed effettivamente lo rintracciavano presso l’abitazione materna provvedendo al suo immediato arresto in flagranza di reato.

Previe intese con la Procura della Repubblica di Trento, l’arrestato è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale.

Anche i militari della Sezione Radiomobile hanno effettuato un altro arresto per violazione della normativa sul codice rosso. Ieri sera, infatti, durante un controllo agli avventori in un locale del centro hanno identificato un 26enne della Guinea, a carico del quale pendeva un provvedimento restrittivo della A.G. di Trento emesso come aggravamento di una precedente misura cautelare emessa a seguito della commissione di reati in materia di codice rosso. Il soggetto è stato associato alla locale Casa Circondariale.